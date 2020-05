Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj është shprehur sot se ka bërë gjënë e duhur me prishjen e Teatrit Kombëtar. Në një video live, Veliaj u shpreh se ai vendimi nuk ka qenë i lehtë, pasi ashtu shtoi se nuk është e lehtë që të jetohet me 1000 mallkime në ditë për vdekjen e djalit.

“Nuk është e lehtë që të zgjohesh në mëngjes dhe të gjesh në rrjet 1000 mallkime të tilla si ‘vdektë djali’”, u shpreh Veliaj.

Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka thënë sot se janë ruajtur të gjitha rekuizitat dhe sendet me vlerë që ishin në Teatrin Kombëtar. Numri një i Tiranës tha se janë rujatur me kujdes të gjitha karriget, stolat e arkivat, por faktet flasin kundër.

“Kemi evakuuar me kujdes çdo stol, çdo karrige, çdo sënduk, çdo send me vlerë. Ato janë dërguar në disa ambeinte dhe do të rikthehen sërish në teatër pasi të ndërtohet. Do ketë një magazinë të plotë”, u shpreh Veliaj.

Por e gjithë pasuria e Teatrit Kombëtar është lënë në gjendje të mjerueshme dhe shumë sende me vlerë janë lënë në oborrin e “Turbinës”.

g.kosovari