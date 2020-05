Ndërsa koronavirusi po shkakton panik dhe varfëri midis klasave të mesme dhe të ulëta, me varfërinë që po të rritet, po favorizon ndërkaq edhe miliarderët. Kjo u zbulua nga një studim i pabarazisë, i cili analizoi atë që po ndodh në Shtetet e Bashkuara.

Ndërsa pandemia në Amerikë shkaktoi një rritje dramatike të numrit të të papunëve, “pasuria e miliarderëve amerikanë është rritur me 434 miliardë dollarë, një rritje prej 15%”.

Në këto dy muaj fitimet e Jeff Bezos dhe Mark Zuckerberg janë rritur me gati 60 miliardë dollar

Midis 18 marsit dhe 19 majit, vlera totale neto prej mbi 600 miliarderësh në Shtetet e Bashkuara u rrit nga 2.948 trilion dollarë në 3.338 trilion dollarë. Në mars, ishin 614 miliarderë në listën e Forbes. Dy muaj më vonë, numri i tyre u rrit në 630.

Pasuria e Elon Musk është rritur me 3.5 miliardë dollarë në javën e kaluar. Pasuria e Jeff Bezos u rrit me 900 milion dollarë dhe Eric Yuan pa që pasuria e tij të rritet me 800 milion dollarë. Mike Bloomberg ka parë që pasuria e tij të rritet me 400 milion dollarë.

Natyrisht, vlerësimet e pabarazisë kanë të bëjnë me pasuritë personale të miliarderëve, d.m.th., ato nuk marrin parasysh akumulimin e pasurisë në mënyra të tjera, domethënë përmes kompanive, kompanive financiare, etj.

Dhe natyrisht, fenomeni nuk kufizohet vetëm në Shtetet e Bashkuara, pasi pandemia paraqet mundësi për të gjithë elitat në planet.

