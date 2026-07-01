Të tjera ndryshime janë bërë në strukturat drejtuese të Policisë së Shtetit.
Emërimet e reja:
Alfred Çepe emërohet Dekan i Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit në Akademinë e Sigurisë.
Feliks Hoda emërohet Shef i Komisariatit të Policisë Sarandë.
Agim Troci emërohet Shef i Komisariatit të Policisë Gjirokastër.
Pavlin Zhivani emërohet Shef i Komisariatit të Policisë Pukë.
Ledian Kerka emërohet Shef i Komisariatit të Policisë Kukës.
Vilson Sterkaj emërohet Shef i Komisariatit të Policisë Cërrik.
Oltion Gjoni emërohet Shef i Komisariatit të Policisë Devoll.
Vendim Imeraj emërohet Shef i Komisariatit të Policisë Delvinë.
Medin Hasani emërohet Shef i Komisariatit të Policisë Përmet.
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