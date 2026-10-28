Hetimet për gjetjen e trupit të pajetë në një pus në Longiano të Italisë kanë konfirmuar zyrtarisht se viktima është 31-vjeçari shqiptar Denaldo Maxhallaku, i zhdukur pa lënë gjurmë që prej mbrëmjes së 7 tetorit.
Përfundimet e para mjeko-ligjore dhe prania e gëzhojave të pistoletës pranë vendit të ngjarjes e kanë orientuar prokurorinë e Forlì-t drejt pistës së vrasjes me armë zjarri. Sipas ekspertizës, vdekja e 31-vjeçarit — i cili ishte baba i një vajze njëvjeçare — dyshohet të ketë ndodhur që në natën e zhdukjes, menjëherë pasi ai kishte dalë nga shtëpia për t’u takuar me një person të njohur në Savignano sul Rubicone.
Dyshimet e shërbimeve hetimore për një krim të organizuar u përforcuan ditën pas ngjarjes, kur automjeti i tij tip “Fiat Punto” u gjet i djegur plotësisht pranë lumit Rubicone, në atë që vlerësohet si përpjekje e autorëve për të shkatërruar provat materiale. Karabinierët po punojnë për rindërtimin e lëvizjeve të fundit të viktimës dhe identifikimin e personit me të cilin 31-vjeçari kishte lënë takimin fatal.
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