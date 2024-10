Kryeministri Edi Rama dhe Ministrja për Rininë dhe Fëmijët, Bora Muzhaqi në Programin Kombëtar të Praktikave të Punës, i cili prej 9 vitesh mundëson integrimin e të rinjve në eksperienca pune, në ndërveprim me profesionistë karriere pranë administratës publike

Rama: Kam dëgjuar disa të pavërteta si ‘të hysh në administratën publike duhet të jesh nga Dibra si Ulsiu, ose nga PS’… Nuk e di sa nga ju kanë kushërinj Ulsiun, apo këdo qoftë tjetër, por ajo që di unë është kjo, që në Kryeministri kam takuar personalisht një numër të caktuar si ju më parë, që hyn në praktikën e punës dhe hynë në punë.

Kur kanë aplikuar në konkurs, shumë kanë thënë ‘ne as që nuk e besonim që do e fitonim konkursin, kemi hyrë kot sepse është e pamundur’. Nëse do ishin të shitura, rreth 1 e treta e tyre nuk do dilnin pa fitues. Dalin jo fitues sepse nuk plotësojnë rregullat strikte. Ne shqiptarët nuk jemi humbësa të zotë, nuk dimë të humbin.

Fjala që është gjetur është korrupsion, etj etj.. Fatmirësisht, jo se nuk ka të tilla, po është e vërtetë që mbi 500 si ju, që në tre vitet e fundit janë punësuar pasi kanë bërë konkursin janë në 95% njerëz që nuk kanë ardhur në praktikën e punës si të rekomanduar nga dikush apo kanë mbiemër të njohur. E kanë fituar konkursin falë meritës së tyre. Cilado të jenë pengesat, ju duhet të besoni se atë gjë që doni të arrini do ta arrini dhe duhet të bëni gjithçka për ta arritur.