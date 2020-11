Kryeministri Edi Rama ka vlerësuar ekspertët e Komitetit Teknik, duke thënë se shqiptarët janë të sigurtë. Rama i rendit ekspertët në nivel ndërkombëtar, ndërsa thotë se nuk mund të sulmohen.

“Ekspertët e komitetit teknik shqiptar janë ekspertë të nivelit ndërkombëtar, pa diskutim. Nuk kam dëgjuar asgjë të jashtëzakonshme nga ekspertët e mëdhenj ndërkombëtar që të më këtë bërë diferencën nga tanët.

Janë ekspertë ndërkombëtare absolutë, nuk diskutohet. Respekti për ta është i mjaftueshëm për të thënë jemi në duar të sigurta. Të marrësh tani dhe ti sulmosh ekspertet është PPP siç është PPP-ja e opozitës së bashkuar”, thotë Rama.

Më tej kreu i qeverisë deklaroi se kam parë shumë humoristë në faqen timë që thonë jo po në 10-5 virusi fle.

“PPP dhe këta. Le t’i lëmë dokrrat dhe të respektojmë rregullat. Aryseja janë klubet e natës, është të shkosh në party me COVID. Të pret COVID atje dhe fillon tek qëndrimi sup më sup. Kur afrohen buzët, iu puth COVID të dyve dhe iu çon në rrugën e tij. Të tjerë i kanë mbyllur në 8 dhe në 6, por duam të ecim duke i pasur parasysh të gjitha.Nuk kemi parë efekt negativ, për vendimin e shkollave. Është fakt që e thonë dhe vendet e tjera. Ato kanë Universitetet online dhe shkollat fillore dhe të mesme”, tha Rama.

