Në vijim të vizitës së tij në punimet e “Bloomberg CityLab”, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj është takuar me disa kryebashkiakë amerikanë, mes tyre të St. Louis, Missouri, Chattanooga, Tennessee, Oklahoma City, Oklahoma dhe Hartford, Connecticut.

“Një takim fantastik në Bloomberg CityLab me Kryetarët e Bashkive të St. Louis, Missouri, Chattanooga, Tennessee, Oklahoma City, Oklahoma dhe Hartford, Connecticut. Lindje apo perëndim, qytetet po përballen me sfida të ngjashme në lidhje me strehimin, alfabetizmin digjital dhe rritjen gjithëpërfshirëse.

Pata mundësinë të ndaj projekte të rëndësishme të Tiranës, si kurset falas për të rinjtë te Piramida, kreditë e buta për shtëpitë e familjeve të reja, transportin falas për pensionistët dhe studentët, si dhe vaktet shkollore për fëmijët! Këto iniciativa janë përtej ndarjeve politike, duke u siguruar që askush të mos mbetet pas ndërsa qyteti ynë ecën përpara”, shkruan Veliaj.