Të shtëna me armë zjarri në Tiranë. Plagoset në këmbë 29-vjeçari Gerald Hoxha. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në rrugën e Dibrës, në afërsi të spitalit “Nënë Tereza”.

Policia ka identifikuar autorin e dyshuar, në 30 vjeçar me iniciale F.C duke e shpallur në kërkim. Sipas të dhënave të para të marra në vendngjarje, dyshohet se autori është larguar me mjet tip MBW me ngjyrë jeshile.

Sipas burimeve mësohet se sherri mes tyre ka qenë për motive të dobëta.