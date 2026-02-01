Një person është plagosur me armë zjarri rreth orës 14:00 në rrugën “Ilaz Kodra” në Mitrovicën e Jugut.
“Viktima, mashkull i moshës madhore, është dërguar për trajtim mjekësor në spital”, ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti.
Ai ka bërë të ditur se është arrestuar një person i dyshuar dhe nga i dyshuari është konfiskuar një armë zjarri, në cilësinë e provës materiale.
Ndërkohë, sipas Zahitit, Policia ka nisur një hetim në lidhje me rastin./Kosovapress/
Leave a Reply