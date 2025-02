Një 29-vjeçar nga fshati Bicaj i Kukësit ka mbetur i plagosur sot me armë zjarri pas një konflikti me një person tjetër.

Raportohet se i plagosuri është paraqitur në spitalin e qytetit rreth orës 14:20.

29-vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

“Rreth orës 14:20, në spitalin e Kukësit, është paraqitur shtetasi E. H., rreth 29 vjeç, banues në fshatin Bicaj, dyshohet i plagosur me armë zjarri, paraprakisht jashtë rrezikut për jetën. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ky shtetas është plagosur me armë zjarri gjatë një konflikti për motive të dobëta me një shtetas tjetër, i cili është identifikuar nga Policia, por gjeneralitetet e tij nuk bëhen me dije për momentin, për shkak të hetimit”, informoi sot policia.