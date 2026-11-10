Dy persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e të shtënave me armë zjarri në Gjakovë.
Ngjarja është raportuar sot pasdite, ndërsa autori i dyshuar është arrestuar nga Policia.
Rastin e ka konfirmuar Policia e Gjakovës, që bëri të ditur se informacioni është pranuar nga Qendra Emergjente e Spitalit të Gjakovës, pasi dy persona kishin kërkuar ndihmë mjekësore për plagë të dyshuara nga arma e zjarrit.
Ndërkohë, personi i dyshuar është arrestuar, ndërsa Policia po vazhdon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit. Lidhur me këtë ngjarje, veprimet e mëtejshme policore po ndërmerren në koordinim me Prokurorin e Shtetit.
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