Të shtënat kanë ndodhur në një shkollë në Suedi, konkretisht në qytetin Örebro.

Policia njoftoi të martën se ata “po i përgjigjeshin një kërcënimi për një sulm vdekjeprurës në një shkollë” dhe sipas mediave ndërkombëtare, një person i panjohur qëlloi me armë automatike.

Mes të sulmuarve ka edhe policë. Qytetarët këshillohen që të qëndrojnë larg zonës së rrethuar. Raportohet se pesë persona kanë mbetur të plagosur.

#BREAKING A suspected school shooting occurred in Orebro, Sweden, with reports of automatic gunfire as a major police operation was launched.

Shots were reported at Risbergska School in central Orebro, and police spokesperson Lars Hedelin confirmed to Expressen that there is a… pic.twitter.com/sadSh88PTR

