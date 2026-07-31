Detaje të reja kanë dalë në dritë në lidhje me ngjarjen e ndodhur gjatë orëve të para të mëngjesit të së premtes në qytetin e Tepelenës, ku një konflikt i çastit degjeneroi në dhunë fizike dhe të shtëna me armë zjarri.
Identifikohen pesë të dyshuarit
Pas veprimeve të thelluara hetimore të kryera nën drejtimin e Prokurorisë, grupi hetimor ka bërë të mundur identifikimin e plotë të personave të përfshirë në këtë incident, të cilët tashmë janë shpallur zyrtarisht në kërkim nga policia.
“Si rezultat i veprimeve të thelluara hetimore, të kryera nga grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë, u bë i mundur identifikimi i autorëve të dyshuar, shtetasve R. Ç., 23 vjeç, Sh. Ç., 22 vjeç, A. Ç., 30 vjeç, A. Ç., 58 vjeç dhe H. Ç., 43 vjeç, të cilët u shpallën në kërkim.”, njofton policia.
Dinamika e ngjarjes dhe të shtënat në ajër
Sipas të dhënave të konfirmuara nga hetimet paraprake, konflikti ka ndodhur rreth orës 01:10 të datës 31 korrik 2026. Si pasojë e përleshjes me sende të forta, tre persona kanë mbetur të dëmtuar.
Gjithashtu, ekspertët kanë zbuluar se gjatë përplasjes është përdorur edhe armë zjarri.
“Po nga hetimet paraprake dyshohet se gjatë konfliktit, njëri prej shtetasve të shpallur në kërkim ka qëlluar me armë zjarri në ajër.”, sqaron policia.
Aktualisht, shërbimet e Policisë po vijojnë kontrollet dhe punën në terren për lokalizimin dhe kapjen e pesë personave të shpallur në kërkim. Ndërkohë, materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për ndjekjen e mëtejshme të çështjes.
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