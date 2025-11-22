Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar mbrëmjen e sotme në qytetin e Fierit. Rreth orës 21:30, në një lokal në lagjen “8 Shkurti”, dyshohet se pas një konflikti midis shtetasit Romeo Çako, 33 vjeç, dhe shtetasit Mariglen Sinaj tensionet kanë agravuar deri në përdorimin e armës.
Sipas policisë, Romeo Çako ka qëlluar me armë zjarri në dyshemenë e lokalit, pa shkaktuar të lënduar.
Shërbimet e Policisë ndodhen në terren dhe vijojnë kontrollet për kapjen dhe shoqërimin e të dy personave të përfshirë në konflikt.
Ndërkohë, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Njoftimi i policisë
