Për të kuptuar hipotezat apo skenaret e fundit te pandemise Covid 19, ne mund të studiojmë epidemitë e tjera: ajo të poliomelitit, gripit dhe ftohjeve.

Në secilin rast, kjo varej nga ekuilibri midis imunitetit tonë dhe aftësisë së viruseve për ta anashkaluar atë, thote dr.Blerta Brati, mjeke mikrobiologe prane ISHP

A do të shpëtojmë një ditë nga Covid-19? Apo do të duhet të jetojmë me të? Dhe nëse po, për sa kohë? Ndërsa zvarritet pandemia, këto pyetje në lidhje me rezultatin e krizës bëhen më të ngutshme. Ndërsa vaksinat hapen dhe kufizimet lehtësohen, shkencëtarët po përpiqen të përcaktojnë se si mund të duket fundi i SARS-CoV-2.

Sot, ka të paktën tre skenarë të mundshëm, të cilët variojnë nga ëndrra në makth. Për t’i kuptuar ato, mund të mbështetemi në raste konkrete të epidemive të tjera: ato të poliomelitit, gripit dhe ftohjeve. Ata hedhin dritë mbi një gjë: skenari që do të përjetojmë do të varet nga një luftë e vetme midis, nga njëra anë, imunitetit tonë dhe nga ana tjetër, aftësisë së viruseve për ta anashkaluar atë.( Cna.al)

/b.h