Gazetari Lavdrim Lita ka kërkuar shkarkimin e menjëhershëm të këshilltarit ligjor të presidentit Bajram Begaj.
Në “Off the Record”, Lita u shpreh se këshilltari u lavdëruar disa herë nga kryeministri Rama, por Kushtetuesja nxori në pah shkeljet e ligjit themeltar prej tij.
“Unë kam kërkuar shkarkimin e këshilltarit ligjor të presidentit i cili u përmend nga kryeministri Rama si katedra e jurisprudencës. Sipas Kushtetueses ka shkelur ligjin disa herë. U bë e madhe sikur ishte mendja e ndritur e jurisprudencës. Erion Veliaj është kryebashkiak apo jo? Ky është thelbi”, tha Lavdrim Lita.
Ky kshilltari ligjor,i bythecit te edvin,s/eshte gje tjeter vecse nji HIEN,po te kete karakter,ai vete, duhet te japin,doreqien nga ai vende,nuke e justifikon.