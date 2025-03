“Deklaratat e rreme për arsyen e qëndrimit tuaj apo edhe një vonesë e lehtë e vizës suaj mund të çojnë në arrestim, ndalim dhe dëbim”, thuhet në faqen e internetit.

Ky nuk është një paralajmërim – siç është rasti për destinacionet problematike si Lindja e Mesme ose disa zona të Afrikës – por është shumë afër.

Disa qytetarë evropianë – turistë, studentë, shkencëtarë – janë kthyer në kufirin e SHBA-ve ose, më keq, janë dërguar në qendrat e paraburgimit për arsye që nuk janë gjithmonë të qarta.

Jessica Brösche, 29 vjeç nga Gjermania, u ndalua për 46 ditë. Bashkatdhetari Lucas Sielaff, 25 vjeç, u mbajt në burg për 16 ditë. Ai tha për Der Spiegel se u dërgua në qendrën e dëbimit “me një zinxhir rreth barkut, pranga dhe hekura për këmbët”.

Edhe anglezja Rebecca Burke, 28 vjeçe, u ndalua për tre javë. Dhe në një mënyrë paradoksale. Në kufirin kanadez – duke mbërritur nga Washingtoni – asaj iu kërkua të kthehej dhe të plotësonte saktë dokumentet e vizave.

Por kur ajo shkeli sërish në SHBA u prangos. Një studiuesi francez iu refuzua hyrja, sipas AFP, për shkak të ideve të tij.

Gjatë një kontrolli të sfondit, telefoni dhe kompjuteri i tij u ekzaminuan dhe u zbuluan se ishin kritikë ndaj politikave të Trump ndaj akademisë.

Linjat ajrore, kompanitë e menaxhimit të aeroporteve, agjencitë e udhëtimit dhe hotelet janë zyrtarisht të sigurt. Por në prapaskenë ka më shumë se frikë.

Vizitorët kanë filluar të shqetësohen, disa vendosin të shtyjnë udhëtimin e tyre jashtë shtetit, të tjerë anulojnë rezervimet e tyre.

Tema “do të trajtohet në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve”, parashikon Armando Brunini, shefe ekzekutive e Sea, kompania që menaxhon aeroportet Milan Linate dhe Malpensa.

“Për momentin, rezervimet mbeten të qëndrueshme”, thotë Carsten Spohr, shef ekzekutiv i Grupit Lufthansa.

“Ne nuk po shohim një rënie të ndjeshme të kërkesës për udhëtime në SHBA”, shton Ben Smith, kreu i Air France-KLM.

Një zëdhënëse e Scandinavian Airlines dha të njëjtën përgjigje.

“Por nëse do të kishte një reduktim në atë pikë, ne do t’i zhvendosnim avionët diku tjetër”, i tha Corriere della Sera-s shefi ekzekutiv i grupit franko-holandez.

Në Zvicër, ata po zbehin të gjithë diplomacinë: pushuesit zviceranë kanë filluar të shikojnë destinacione të tjera përveç Shteteve të Bashkuara. Udhëtimi i biznesit është i qëndrueshëm, udhëtimet e kohës së lirë janë në rënie.

Dhe kjo duket edhe nga trendi i biletave të fluturimeve, të cilat në tre javët e fundit kanë qenë dukshëm më të ulëta se mesatarja e vitit të kaluar ose mbeten të bllokuara pak para nisjes.

Sipas Tourism Economics, udhëtimet ndërkombëtare në SHBA do të bien me 5% këtë vit fillestare për shkak të “politikave dhe retorikës përçarëse të administratës Trump”, me një humbje prej 64 miliardë dollarësh për sektorin e turizmit.

Të dhënat nga Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare – të analizuara nga Corriere della Sera dhe që lidhen me dy muajt e parë të vitit 2025 – tregojnë rënie të të huajve që hyjnë në SHBA krahasuar me periudhën dymujore të vitit 2024: -9.5% nga Italia, -6% nga Franca, -7% nga Gjermania krahasuar me -1.7% nga Evropa në tërësi.

Me një kuriozitet të mëtejshëm në frontin italian: ulja – që vjen pas një shkurtimi në ofertën e fluturimeve – nuk është shumë e theksuar për kompanitë jo-amerikane (-2.1%), por e rëndë për ato amerikane (-24.5%).

Ata që shkuan në SHBA duket se kanë “bojkotuar” transp