Një kompani japoneze e infrastrukturës së internetit po kompenson klientët e prekur nga transaksionet e paautorizuara pas një sulmi kibernetik në shërbimin e saj cloud.
GMO Internet njoftoi të shtunën se do të mbulonte humbjet nga tregtia e paautorizuar e lidhur me sulmin dhe do të lëshonte një pagesë prej 5,000 jen (28 euro) për të gjithë klientët që përdorin aktualisht shërbimin e prekur, pavarësisht nëse ata kishin pësuar humbje financiare.
Sulmi kishte në shënjestër Onamae.com Desktop Cloud, një shërbim serveri privat virtual i përdorur nga klientët për të aksesuar mjedise desktopi në distancë. GMO tha se informacioni i klientëve ishte marrë dhe disa përdorues kishin raportuar transaksione në llogaritë e tyre tregtare që nuk i njihnin.
Sipas themeluesit dhe drejtorit ekzekutiv të kompanisë, Masatoshi Kumagai, incidenti potencialisht preku 26,739 servera dhe përfshinte operacione të paautorizuara në llogaritë tregtare të mbajtura me më shumë se 70 firma letrash me vlerë dhe këmbimi valutor në Japoni dhe jashtë saj.
Aksionet e OMGJ-ve ranë me pothuajse 16% të hënën, në nivelin më të ulët në katër muaj. Kompania kishte një vlerë tregu prej rreth 2.6 miliardë dollarësh në mbyllje të së premtes.
Kompania filloi hetimin më 19 tetor pasi mori një kërkesë nga një klient. Ajo konfirmoi instalimin e një programi keqdashës në disa mjedise serverash të klientëve më 20 tetor, pezulloi aplikacionet e reja dhe aksesin në panelin e kontrollit të shërbimit, dhe filloi mbylljen e të gjithë serverëve të nesërmen për të parandaluar dëmtime të mëtejshme.
Në një postim në blog të dielën, Kumagai kërkoi falje për përgjigjen e kompanisë dhe pranoi se problemet e sigurisë ishin identifikuar nga specialistët e saj të sigurisë para incidentit, por se përgjigjja kishte qenë e pamjaftueshme.
GMO tha se kishte marrë një kërkesë për shpërblim nga një palë që besohet se qëndron pas sulmit. Në një përditësim të postimit të tij në blog të hënën, Kumagai tha se sulmuesit kishin kërkuar 50 milionë dollarë në kriptomonedhë dhe kishin kërcënuar të zbulonin informacionin e kompanisë dhe të klientëve. Kompania ka refuzuar të paguajë dhe po bashkëpunon me policinë dhe autoritetet e tjera.
GMO do t’u ofrojë klientëve që dëshirojnë të vazhdojnë të përdorin një mjedis desktopi Windows një shërbim alternativ në infrastrukturën e pavarur të cloud-it, falas për gjashtë muaj. Gjithashtu planifikon të rishikojë arkitekturën e saj të sigurisë dhe të hetojë shkakun e shkeljes me ekspertë të jashtëm.
Kumagai i ka kërkuar qeverisë japoneze të forcojë masat e saj aktive të mbrojtjes kibernetike, duke argumentuar se kompanitë private nuk mund t’i përballojnë të vetme sulmet kibernetike të sofistikuara ndërkufitare.
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Burimi: Botë
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