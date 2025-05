Nga Mero Baza

Njeriu ku PD kishte mbështetur shpresat për të gënjyer shqiptarët si i dërguari i Presidentit Trump për fushatën e tyre elektorale, akoma nuk e beson se si do të marrë 6 milionë dollarë vetëm që të gënjejë shqiptarët, duke u paraqitur si përfaqësues i SHBA-së në fushatë.

Në një rrëfim të sinqertë të tij, në një intervistë-kurth me dy gazetarë, LaCivita – i cili është në kërkim të një pune tjetër – u shpjegon atyre se ajo puna në Shqipëri është ndryshe nga të tjerat, sepse shqiptarët duan që të flasësh në emër të SHBA. Dhe nuk e mban dot të qeshurën kur kujton budallallëkun shqiptar.

https://www.gazetatema.net/politika/video-gazetari-i-the-guardian-i-permend-fushaten-ne-shqiperi-lacivita-s-i492459

E vetmja gjë fyese këtu është që LaCivita mendon se gjithë shqiptarët kanë hallin e Berishës dhe se të gjithë janë lehtësisht të peshkueshëm si ai, kur vjen puna tek SHBA. Pjesa tjetër është korekte. Ai e shikon këtë punën me Berishën si një budallallëk të Berishës dhe PD-së që kërkojnë të paguajnë për një gjë që ai nuk e ka detyrë ta bëjë, pra të paraqitet si përfaqësues i SHBA-së.

E qeshura e tij ironike, në të vërtetë, është një fyerje e rëndë për opozitën shqiptare dhe gjithë ata që përpiqen të ndihen të lehtësuar që më në fund kanë “blerë” SHBA-në për zgjedhje.

Videoja tregon qartë se ata nuk kanë mundur të blejnë as LaCivitën. Njeriu që më së shumti është i çuditur nga budallallëku i Berishës është vetë LaCivita. Por, siç e tregon gjuha e trupit të tij gjatë intervistës, ai thjesht po e merr me të qeshur atë punë, se i thonë “6 milionë dollarë për një gallatë”.

Tani ky debat për kontratën 6 milionë dollarëshe është çliruar nga aspekti profesional dhe moral, pasi duket qartë se LaCivita as ka ndërmend të merret me hallin e tyre. Mbetet vetëm një debat juridik – pra, nëse Flamuri do të shkojë në burg për pastrim parash me fondacionin, gjurmët e të cilit shkojnë brenda familjes Berisha.

Kjo është tani thjesht çështje e vullnetit të drejtësisë shqiptare.

Meqë ai, me këtë kontratë, rrezikon seriozisht burgun, dhe meqë po paguan 6 milionë dollarë për një karagjoz, i vetmi merak që duhet t’i mbetej, ishte të kishte shtuar në kontratë një pikë që ofruesi i shërbimit të paktën të mos tallej me ta pasi të merrte 6 milionë dollarët.

Se kjo është tepër.

Mirë që u merr lekët. Mirë që nuk u bën asgjë. Mirë që i telendis si njerëz që paguajnë me para të vjedhura për të hequr njollën e hajdutit…

Por në fund, edhe tallet me ta?

Pak mëshirë… se i thonë 6 milionë dollarë!