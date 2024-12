Një vajzë 2-vjeçare nga Shqipëria ka marrë dhuratën e saj të Krishtlindjeve më herët pas një operacioni të suksesshëm të kryer në ezofagun e saj, pasi në gusht të këtij viti ajo gabimisht piu një sasi acidi muriatik.

Vogëlushja nga Shqipëria iu nënshtrua ndërhyrjes në një spital në Itali, pasi fillimisht u mbajt për 20 ditë në terapi intensive pas incidentit të rëndë.

“Të paktën e mbajtën gjallë”, tha, Genziana, tezja e Ailës 2-vjeçare.

Genziana jeton prej kohësh në Sarezzano. Me burrin e saj, ajo drejton një kompani fotovoltaike. Çifti ka dy fëmijë. Kur prindërve të Ailës u tha se “shpresa e vetme për fëmijën është që t’i nënshtrohet një operacioni që mund të bëhet në Itali”, Genziana u kontaktua menjëherë për të gjetur një zgjidhje.

“Kam kërkuar në internet shumë,” thotë gruaja, “duke mos imagjinuar kurrë se në Alessandria ekzistonte mundësia për të kryer atë operacion që ishte vendimtar.”

Tezja e vajzës 2-vjeçare i shpjegoi situatën mjekut italian Alessio Pini Prato. I lindur në vitin 1974, ai njihet si një ekselencë në kirurgjinë pediatrike. Genziana i ka shpjeguar situatën dhe së bashku kanë planifikuar ta çojnë vogëlushen te Cesare Arrigo.

Më 8 tetor, vajza e vogël, e shoqëruar nga prindërit Silver dhe Matilda, mbërriti në Itali “me një avion pasagjerësh, sepse një udhëtim me ambulancë do të kushtonte 90 mijë euro”, thotë tezja e saj.

Me sa duket, kushtet ishin të përshtatshme për ta lejuar atë ta përballonte udhëtimin pa probleme. Dhe kështu ishte. Procedura spitalore përfshinte kontrolle të ndryshme, një gastrostomi për të lejuar fëmijën të ushqehej me mbështetjen e një tubi në stomak. “Ajo ishte e kequshqyer,” shpjegon Genziana, “kështu që, për t’u përballur me operacionin, iu desh të shtonte sërish peshë.”

Aila, me prindërit dhe motrën e saj të vogël, u prit në Sarezzano deri më 11 nëntor, në pritje të operacionit vendimtar që u zhvillua më 15, dhe zgjati 12 orë.

Alessandria Hospital Trust tregoi se kontributi i profesionistëve të strukturës komplekse të Otolaringologjisë ishte thelbësor për izolimin cervikal të ezofagut dhe për monitorimin intraoperativ të nervit rekurent të laringut.

Më 3 dhjetor, ajo doli nga spitali Cesare Arrigo dhe më pas ajo dhe familja e saj u kthyen në Shqipëri. Ata do të kthehen në Itali më 15 janar për një kontroll.

“Ky është një rezultat i jashtëzakonshëm,” tha Dr. Alessio Pini Prato, “i mundësuar jo vetëm nga teknologjia robotike e gjeneratës së fundit, por edhe nga sinergjia dhe përsosmëria e ekipit tonë kirurgjik dhe multidisiplinar. Një operacion që jo vetëm i shpëtoi një jetë, por i dha mundësinë këtij pacienti të vogël t’i rikthehej jetës normale të përditshme në kohë rekord. ”