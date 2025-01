Të paktën 16 persona kanë gjetur vdekjen nga zjarret e shumta që kanë shpërthyer në Los Anxhelos të Kalifornisë ndërsa janë djegur dhjetëra mijëra shtëpi dhe qindra mijëra hektarë.

Zyra e mjekësisë ligjore të qarkut njoftoi pesë vdekje të reja të shtunën vonë në mbrëmje, ndërsa më shumë se 12,000 shtëpi dhe më shumë se 150,000 hektarë bimësi u kthyen në ortekë. Përveç 16 të vdekurve, autoritetet folën për 13 persona të zhdukur dhe nuk e fshehën se kanë frikë se numri i viktimave do të jetë edhe më i rëndë.

Pavarësisht mobilizimit masiv të zjarrfikësve, flakët vazhduan të përhapen, duke shkaktuar urdhra të rinj evakuimi emergjent për banorët në anën lindore dhe në sektorin Palisades të Paqësorit, veçanërisht në zonën ku ndodhet muzeu i artit Getty Center, i ndërtuar pjesërisht nga materiale zjarrduruese, veçanërisht guri, muzeu prestigjioz strehon 125,000 vepra arti.

Erërat, të cilat kishin filluar të dobësoheshin të premten, do të rifitojnë fuqinë e tyre deri të shtunën mbrëma, paralajmëroi Agjencia Federale e Menaxhimit të Fatkeqësive (FEMA). “Këto erëra, të kombinuara me atmosferën e thatë dhe bimësinë e thatë, do të mbajnë kërcënimin e zjarrit në kontenë e Los Angeles në një nivel të lartë,” tha Anthony Maroni, Shefi i Zjarrfikësve të Qarkut të Los Anxhelosit.

Tymi toksik për shkak të zjarreve

Zjarret me përmasa monstruoze kanë shkaktuar shkatërrime masive që nga fillimi i javës, ku si pasojë e të cilave lëshohen retë toksike. Zyrtarët shëndetësorë të Los Anxhelosit paralajmëruan banorët për rreziqet shëndetësore të shkaktuara nga tymi i zjarreve të ndezura në periferi të qytetit të dytë më të madh të SHBA-së, duke i nxitur ata të shmangin daljen jashtë.

“Ne të gjithë jemi të ekspozuar ndaj tymit të zjarrit, i cili është një përzierje e grimcave të imëta, gazeve dhe ujit të avulluar.Janë këto grimca të vogla që futen në hundë dhe fyt dhe shkaktojnë dhimbje të fytit dhe dhimbje koke. Në zonat ku tymi është i dukshëm ose ku era e tymit është e fortë, edhe aty ku nuk mund ta shihni, ne e dimë se cilësia e ajrit është e dobët, kështu që duhet të kufizoni çdo ekspozim nga jashtë sa më shumë që të jetë e mundur”, tha Anis Mahajan, nga Departamenti i Shëndetit Publik të Qarkut të Los Anxhelosit, gjatë një konference për shtyp.

Arrestime dhe më shumë urdhra evakuimi

Në terren në Kaliforni të shtunën, zyrtarët e qarkut të Los Anxhelosit thanë se kishin bërë 22 arrestime – 19 persona në zjarrin e Eaton dhe tre në zjarrin në Palisades.

Të paktën disa nga ato akuza ishin për vjedhje dhe grabitje. Disa orë më parë, zyra e sherifit kishte lëshuar një shtetrrethim nga 6 pasdite deri në 6 të mëngjesit në të gjitha zonat e evakuimit të detyrueshëm të prekura nga zjarret në Palisades dhe Eaton, pjesërisht për të mbrojtur pronën e pronarëve të shtëpive që i ishin bindur urdhrave për evakuim nga grabitja. Njerëzit qëndrojnë jashtë në një rrugë me ekipe zjarrfikëse ndërsa tymi qarkullon rreth tyre

Kryebashkiaku i LA Karen Bass përballet me shqyrtimin ndërsa flakët historike gllabërojnë qytetin, zonat më të fundit që do të vihen nën urdhrat e evakuimit janë afër rrugës Mandeville Canyon të Brentwood, një rrugë me dy korsi që e bën të vështirë aksesin emergjent në shtëpitë e shtrenjta.

Zjarret e vazhdueshme mund të rezultojnë të jenë më të kushtueshmet në historinë amerikane. AccuWeather vlerëson se dëmet do të kenë një vlerë që varion nga 135 deri në 150 miliardë dollarë.

Erërat e ngrohta dhe të thata, të njohura si erërat e Santa Ana, janë të zakonshme gjatë dimrit të Kalifornisë. Por këtë javë, intensiteti i tyre ishte më i larti që nga viti 2011, sipas parashikuesve. Ky është një makth i vërtetë për zjarrfikësit, pasi Kalifornia, pas dy vitesh mjaft me shi, tani po vuan nga një dimër anormalisht i thatë, me pothuajse asnjë shi të regjistruar për tetë muaj.