Dhjetori mund të pritet çdo vit me shumë gëzim dhe pritje, pasi fryma festive mbush çdo cep, por këto Krishtlindje, disa shenja nuk do ta ndiejnë atë si vitet e tjera.

Për të qenë të saktë, 3 shenja të horoskopit do të kenë presione, do të kenë një psikikë të dëshpëruar dhe do të përballen me tensione dhe probleme, për shkak të lëvizjeve planetare. Hëna e Plotë në Gaforre, Mërkuri retrograd dhe sheshi i Marsit me Saturnin nuk parashikojnë zhvillime pozitive, veçanërisht për përfaqësuesit e shenjave të mëposhtme.

Gaforrja

Edhe pse keni hyrë në një periudhë shumë dinamike, pasiguritë dhe shqetësimet tuaja për të kaluarën nuk ju lënë të pushoni dhe kjo do të çojë në presion psikologjik dhe ndoshta konflikte me të dashurit tuaj.

Bëni gjëra që ju pëlqejnë për të lehtësuar stresin dhe flisni me qetësi dhe sinqeritet me të dashurit tuaj për mënyrën se si ndiheni. Mos harroni të kujdeseni për veten.

Virgjëresha

Sa më shumë po i afrohemi pushimeve, fati juaj mbaron. Megjithatë, nuk duhet të ndaloni së punuari shumë dhe të mendoni me kujdes për lëvizjet tuaja. Do të ketë keqkuptime dhe probleme, por duhet të mendoni edhe për rolin tuaj në të gjitha këto. Jepini vetes dhe të tjerëve kohë, përndryshe do të sulmoni dikë që nuk duhet dhe kjo nuk është mirë.

Peshqit

Puna është në qendër të vëmendjes dhe kjo nuk ju pëlqen shumë. Financat tuaja nuk janë në gjendjen më të mirë dhe stresi që ju shkakton krijon gjithashtu tension. Mundohuni të mos i shpenzoni paratë tuaja për gjëra të panevojshme në mënyrë që të ruani një ekuilibër dhe përpiquni të pushoni në mënyrë efektive, sepse lodhja mendore ju ndikon më shumë sesa lodhja fizike.