Lexoj në mediat sociale postimet e shume gazetarëve shqiptarë, të skandalizuar me vendimin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit që dje (2 tetor) shkarkoi nga detyra Drejtorin e SHCBA rajonale Fier-Berat, Arben Frashëri. Nuk e kam njohur personalisht Arben Frashërin, por njoh personalisht kolegët që po e mbrojnë dhe duke besuar në integritetin e shumë prej tyre si Ferdinand Dervishi, Elton Qyno apo Trasgim Sokolaj kam arsye të besoj se edhe Arben Frashëri është një njeri i mirë dhe polic të ndershëm.

Një nga këta gazetarë dëshmon: ”Arben Frashëri njihet si “Komisari i hekurt” që vuri rendin në Berat, Tropojë e në disa qytete të tjera problematike të vendit bashkë me Dëshmorin e Atdheut Gani Malushi. Vettingu e hodhi ne rruge pa meshire edhe pse per te pakten 20 vitet e fundit, u perball me krimin ne te gjitha frontet, drejtoi policine ne qytetet me problematike dhe hetoi disa nga dosjet me te rendesishme te Prokurorise se krimeve te renda dhe Prokurorise se pergjithshme. Beni ishte i heshtur edhe atehere kur merrte kercenime per shkak te detyres. Beni ishte nje njeri i ndershem dhe profesionist qe mesa duket shkoi para vettingut pa miq e aleanca nga pas”.

Nga bandat e Beratit në ato të Tropojës, nga Gërdeci te 21 janari: të hetosh krimin e organizuar dhe krimin politik e kishte bërë me shumë armiq. Hakmarrja e tyre e ka goditur sot? Apo vetëm paaftësia e burokratëve për të njohur një njeri përtej letrave?

Kur lexon akuzat, duket që Arben Frashëri nuk ka mundur të justifikojë origjinën e rreth 2 milionë lekë të reja, shumë që kishte mbledhur para 20 viteve kur ishte emigrant në Greqi. Me ato para Arben Frashëri kishte blerë apartamentin prej 56 metra katrorë ku banon me familjen.

Nëse vërtetë vetëm në bazë të këtij “mëkati” u ndërpre me nam të zi karriera e gjatë e një polici, jo vetëm do të thotë që deri më sot Arben Frashëri ka luftuar me bandat pa pranuar prej tyre asnjë kompromis (edhe vetëm kaq do të mjaftonte ta quanim hero), por do të thotë, mbi të gjitha, se ky sistem vetingu nuk funksionon.

Në vendin e narkotrafikantëve që me miliona euro të fituara nga tregtia e drogës jo vetëm nuk dënohen, por bëjnë edhe karriera ndërtuesi, sipërmarrësi, biznesmene dhe nëse duan edhe politikani, të dënosh një polic për 15 mijë euro të fituara me punën e emigrantit 20 vite më parë, është një krim i pafalshëm. Nëse ka prova të tjera, duhet të tregohen. Përndryshe duhet tërhequr akuza dhe duhet kërkuar falje.

Vetingu duhet të shërbejë për pastrimin e radhëve të policisë nga bashkëpunëtorët e vërtetë të kriminelëve. Nëse nuk është në gjëndje të kryejë këtë operacion pastrimi në mënyrë transparente, efikase e mbi të gjitha të drejtë, më mirë të mos bëhet aspak. Eshtë më mirë të lihen në shërbim dhjetëra policë të korruptuar dhe ti besohet drejtësisë detyra e identifikimit dhe arrestimit të tyre, sesa të dënohet në mënyrë të padrejtë qoftë edhe vëtëm një polic të ndershëm.