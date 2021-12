Me çlirimin e Kosovës nga pushtimi serbe dhe shpalljen e pavarësisë së Republikës së Kosovës, çështja kombëtare shqiptare pjesërisht është përmirësuar, pjesërisht është zgjidhur por nuk mund të quhet historikisht e zgjidhur.

Kështu u shpreh akademik, Rexhep Qosja në tryezën shkencore me temën “E ardhmja politike e shqiptarëve” e organizuar nga Akademia Diplomatike e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Republikës së Kosovës dhe Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave Tiranë.

Fillimisht në këtë tryezë shkencore u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave në Tiranë dhe Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Republikës së Kosovës.

Më tej, akademik Qosja shprehu nevojën që institucionet shqiptare të angazhohen që ta ndalin dukurinë e shpopullimit të trojeve shqiptare, çështje të cilën e konsideroi edhe mjaftë shqetësuese për shoqërinë shqiptare.

Sipas tij çështja kombëtare shqiptare mbetet edhe më tej çështje e rëndë kombëtare, dhe njëra nga më të rënda sot në Evropë.

“Me çlirimin e Kosovës prej pushtimit serb dhe me krijimin e shtetit të lirë të pavarur dhe mëvete të Kosovë, çështja kombëtare shqiptare pjesërisht është përmirësuar, pjesërisht është zgjidhur por nuk mund të quhet historikisht e zgjidhur. E shikuar e shprehur në gjithë shtrirjen e saj gjeografike dhe demografike me mënyrën e jetës së tyre në trojet ku shqiptarët janë popullatë e vetme a shumicë etnike, çështja kombëtare mbetet edhe më tej çështje e rëndë kombëtare, njëra nga më të rënda në Evropë sot. Trajtimi i çështjes së ardhme shqiptare jo vetëm në dy vendet shqiptare por kudo jetojnë ata sot përmban premtimin se me politik të menduar mirë, me politikë gjithëpërmbajtësore dhe gjithëaspektore të shihet qartë drejt realisht gjendja e tyre kudo janë ata dhe ashtu me një politik të tillë kurrë më pak e kurrë më shumë t’i kontribuohet pakuptimit për çështjen e tyre kombëtare në njërën anë kurse përmirësimit të gjendjes së tyre jetësore”, theksoi ai.

Akademik, Rexhep Qosja kërkoi nga politika shtetërore shqiptare të lirohet prej korrupsionit, krimit të organizuar dhe nepotizmit. Ndërsa, kërkoi vëmendje më të madhe në punësimin e të rinjve.

Qosja përmes kësaj tryeze shkencore kërkoi që Kosova dhe Shqipëria të ndërtojnë në Akademi të Përbashkët dhe Shkencave dhe Arteve, e cila sipas tij do lironte mendimin akademik prej politikës dhe dallimeve krahinore.

“Është e nevojshme të bëhet çmos për punësimin e të rinjve, kurse atyre që nuk mund të punësohen tu sigurohen të ardhura mujore siç bëhet në Francë me çka ndalet emigrimi i tyre. Është e nevojshme që njëmendësia politike shtetërore shqiptare të lirohet prej tri të këqijave të mëdha që cenojnë zhvillimin demokratik, që nxisin mosdurimin e qytetarëve ndaj strukturave politike, partiake shtetërore, që cenojnë prestigjin e shqiptarëve në botë të lirohet sa më shpejt dhe sa më rrënjësisht prej korrupsionit, prej nepotizmit dhe prej krimit të organizuar[…] Është e nevojshme që të krijohet një Akademi e Përbashkët e Shkencave dhe Arteve e Shqipërisë dhe Kosovës nuk ka dyshim se krijimi i një akademie të tillë do të pasuronte shumë, do pasuronte vëllimisht dhe cilësisht krijimtarinë shkencore në të gjitha fushat e shkencave dhe do lironte mendimin tonë krijues prej partishmërive prej veçimeve krahinore dhe prej veçimeve të anshme që kanë pushtuar dy akademik, e në mënyrë të veçantë Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës”, u shpreh Qosja.

Presidenti i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave në Tiranë, Ksenofon Krisafi u shpreh se çështja e të ardhmes politike shqiptare vazhdon të mbetet si çështja e fundit e pazgjidhur në Ballkan, prandaj siç beson ai zgjidhja e kësaj çështje ndikon edhe në paqen dhe sigurinë Ballkan por edhe Evropë.

Akademiku dhe juristi, Krisafi këshilloi se shqiptarët detyrimisht duhet të kenë platformë strategjike të të ardhmes së tyre politike.

Sipas tij nuk ka asnjë arsye që shqiptarët të mbeten përjetësisht të dënuar dhe “kurban i paqes dhe stabilitetit rajonal dhe kontinental”.

“Çështja e të ardhmes politike shqiptare është më madhorja dhe më e rëndësishmja e tyre dhe njëkohësisht çështja e fundit e pazgjidhur në Ballkan siç është shprehur profesor Qosja. Nga zgjidhja me urtësi dhe sens objektiviteti do të varet jo vetëm e ardhmja e tyre por edhe paqja dhe siguria në Ballkanin Perëndimor dhe zhvillimet politike tek popujt e tjerë të gadishullit madje edhe në Evropë[…]Nuk ka arsye që shqiptarët përjetësisht të mbesin të dënuar dhe të trajtohen si kurban i paqes dhe stabilitetit rajonal dhe kontinental, nuk ka pse ata të ndalojnë të kenë shtetin e tyre kombëtar në një kohë kur shtetet e tjera i kanë shtetet e veta, madje edhe të mëdhenj në thonjëza në shkelje të parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare sepse kanë aneksuar trojet shqiptar[…]Ekziston një realitet i pamohueshëm edhe pse i pacertfikuar zyrtarisht ai është bashkimi defakto i Kosovës me Shqipërinë“, tha ai.

Në këtë tryezë shkencore me temën “E ardhmja politike e shqiptarëve” morën pjesë edhe akademik të tjerë nga Kosova dhe Shqipëria. /kp/

/b.h