Rregulla të reja kanë hyrë në fuqi me ligjin e ri i cili kërkon nga shumica e njerëzve në Gjermani të veshin maska për fytyrën në transportin publik, trenat me distanca të gjata dhe në dyqane.

I ashtuquajturi Maskenpflicht (detyrë maskë) u prezantua në 15 nga 16 shtetet e vendit të hënën në mëngjes. Shteti verior i Schleswig-Holstein do të jetë të mërkurën shteti i fundit që zbaton legjislacionin.

Gjoba nga 25 deri 10,000 euro mund të vendosen për ata që nuk mbajnë maskën, me norma që ndryshojnë gjerësisht në të gjithë vendin, madje disa shtete, të tilla si Berlini dhe Brandenburgu, këmbëngulin për të mos vendosur aspak gjoba, por do të mbështeteshin në vend të kësaj tek vetë njerëzit që i tregojnë njëri-tjetrit respekt të ndërsjellë duke i mbajtur ato.

Shtetet e tjera thanë se do të lejojnë disa ditë që njerëzit të mësohen me rregullin e ri. Gjobat më të mëdha do të zbatohen për shitësit e dyqaneve, stafi i të cilëve është kapur shpesh të mos ketë maska, dhe për këtë ka sisteme gjobë shtesë në disa shtete për shkelësit e përsëritur.

Autoritetet kanë qenë të shpejtë për të këmbëngulur që maskat nuk kanë nevojë të miratohen nga mjekësia. Shamitë ose leckat mbi hundë ose gojë janë adekuate. Rrobaqepëset në të gjithë vendin kanë qenë të zënë duke bërë maska për të përmbushur kërkesën e lartë.

Disa shtete, të tilla si Saksonia dhe Mecklenburg-Vorpommern, kanë thënë se do të ofrojnë maska për qytetarët e tyre. /The Guardian/