Një nga delegatet e hershme të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, Arta Sakja ka bërë thirrje sot në fjalën e saj që të mos lejohet përçarja apo vrasja e PD.

“Filozofia jonë e mendimit politik nuk na lejon qëndrime DonKishoteske.

Eksperienca jonë politike njohuritë tona na mësojnë të sillemi me maturi e përgjegjshmëri.

Misioni ynë është të mos lejojmë copëtimin e PD, të mos lejojmë vrasjen e saj, të mos lejojmë që dhuna e cfarëdo lloj forme të na ndajë e përcajë, të mos lejojmë urrejtjen e mëritë pakuptim të shkatërrojnë familjen tonë politike për të mundësuar fitoret e PD”.

Në fjalën e saj para delegatëve në Kuvendin Kombëtar të PD, Sakja theksoi se brenda partisë “nuk kemi pse të kemi betejë”, por duhet “të kemi reflektim”.

“Mos e zhvendosim agjendën politike të opozitës në luftra të brendshme me njëri tjetrin, por në përballje dinjitoze me kundërshtarin politik.

PD është aset kombëtar, shtëpia që u rrit me kontributin e qindra mijëra demokratëve idealistë.

Të tillë duhet ta ruajmë, një parti që duhet t’i kontribuojë zhvillimit e përparimit të vendit dhe të ardhmes euro atlantike të tij.

Unë kam zgjedhur të jem qëndrestare, unë kam zgjedhur të jem me institucionin PD, e ndërtuar me aksionet e qindra mijëra demokrateve e ndërtuar me zërin e të gjithëve këtu e demorartëve në gjithë Shqipërinë”, tha ajo.

