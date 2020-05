Mjeku Tritan Kalo tha se nuk do të ketë një rikthim të një vale të dytë koronavirusi në vjeshtë.

Në mbledhjen live të Komitetit Teknik të Ekspertëve, Kalo u shpreh se duhen respektuar masat e marra dhe se në vjeshtë COVID-19 do të jetë i përzier edhe me virozat e tjetra të stinës.

“Do të kemi situatë optimale, për shfrytëzimin për kujdesin parësor sekondar e tercial, por të mos kapërcejmë këto mundësi, që të mbetemi në nivelin e vendeve që mund të menaxhojmë pandeminë, shtimi rasteve do të ndodhë nëse nuk respektohet sjellja e përcaktuar. Distancimi dhe higjiena.

Me hapjen graduale, ajo që mua si specialist më brengos është të mos bëhet hapja shqyerje, të mos heqin dorë nga sjellja e mirë deri tani, duke bindur veten dol jetojmë në një kohë që rreth nesh ka covid, sikundër ka edhe infeksione të tjera.

Nuk do të ketë rikthim të valës së madhe në vjeshtë, por i përzier me virozat respiratore, mbi 150 viruse në qarkullim, por individët që kanë mundur të respektojnë masat e marra, shpresoj se do të mbajnë nivelin që kemi dhe të mos tejkalojmë kapacitetet që kemi për mirëmenaxhimine situatës”, tha Kalo.

g.kosovari