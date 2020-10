Para 400 vitesh, pra në vitin 1620, shqiptarët dhe serbët filluan të vriten mes vete. Që nga ai vit gjakderdhja s’ka pushuar. Por në vitin 2020 ndodhi mrekullia: nga një arë me kallamboq në shtetin Iowa doli një burrë me flokë ngjyrë portokalli dhe tha: “Puthuni dhe përqafohuni, bijtë e mi, paqja e përjetshme qoftë me ju”. Dhe bijtë e dëgjueshëm bënë siç tha axha Donald. Dhe paqja në Ballkan erdhi. Amen!

Nga Enver Robelli

1.

Erdhi dita. Erdhi dita t’i harrojmë historianët si Noel Malcolm, Oliver Jens Schmitt, Peter Bartl, Holm Sundhaussen. Këta s’marrin vesh asgjë nga historia e Kosovës. Vilajeti i Kosovës, Kosova si trevë qendrore ballkanike, hekurudha Mitrovicë-Selanik, raportet e konsujve austro-hungarezë nga Prizreni, Shkupi e Mitrovica: “Fake News! Hell yeah!” Në qytet ka ardhur jo një sherif i ri, por një historian i ri. Dhe ja si duket tani historia e Kosovës: para 400 vitesh, pra në vitin 1620, shqiptarët dhe serbët filluan të vriten mes vete. Që nga ai vit gjakderdhja s’ka pushuar. Por në vitin 2020 ndodhi mrekullia: nga një arë me kallamboq në shtetin Iowa doli një burrë me flokë ngjyrë portokalli dhe tha: “Puthuni dhe përqafohuni, bijtë e mi, paqja e përjetshme qoftë me ju”. Dhe bijtë e dëgjueshëm bënë siç tha axha Donald. Dhe paqja në Ballkan erdhi. Amen!