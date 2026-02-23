Ministrat e jashtëm evropianë kritikuan disa herë Hungarinë të hënën për planin e Budapestit për të bllokuar raundin e fundit të sanksioneve të BE-së kundër Rusisë. Diplomatët më të lartë të bllokut u mblodhën në Bruksel për të diskutuar miratimin e paketës së 20-të të sanksioneve kundër Moskës. BE-ja shpresonte ta miratonte paketën në kohë për të martën, përvjetorin e katërt të pushtimit të plotë të Ukrainës nga Moska. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe Presidenti i Këshillit Evropian António Costa do të shkojnë në Kiev për të shënuar këtë rast.
Por Budapesti u zotua paraprakisht se do të bllokonte masat nëse Kievi nuk lejon që furnizimet me naftë ruse të vazhdojnë të rrjedhin drejt Hungarisë dhe Sllovakisë fqinje.
Autoritetet ukrainase thanë se tubacioni Druzhba, i cili furnizon me naftë dy vendet e Evropës Qendrore, u dëmtua nga një sulm rus më 27 janar. Hungaria dhe Sllovakia pretendojnë se Kievi qëllimisht nuk po e rinis tubacionin. Hungaria po kërcënon gjithashtu të bllokojë kredinë prej 90 miliardë eurosh të dakordësuar nga udhëheqësit e BE-së në dhjetor, e cila është çelësi për mbijetesën e Ukrainës në kohë lufte.
Kjo ka shkaktuar zemërimin e aleatëve të Ukrainës në BE.
“Jam i habitur nga qëndrimi hungarez”, u tha gazetarëve Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul, ndërsa po hynte në Këshillin e Punëve të Jashtme. “Nuk mendoj se është e drejtë nëse Hungaria përdor luftën e saj për liri për të tradhtuar sovranitetin evropian.”
Ministri i Jashtëm lituanez, Kęstutis Budrys, tha se ishte “vërtet i mërzitur dhe i frustruar” me Hungarinë, duke shtuar se arsyet e Budapestit “nuk bazohen në nevojat evropiane, ato nuk bazohen në interesat e sigurisë evropiane”.
Ministri i Jashtëm polak, Radosław Sikorski, e kritikoi ashpër Hungarinë për harrimin e asaj që do të thotë t’i rezistosh një pushtimi rus, duke iu referuar me sa duket trupave sovjetike që marshuan drejt Budapestit në vitin 1956, shkruan A2 CNN.
“Gjëja që më trondit në thelb është se, ndërsa Ukraina po mbrohet kundër fuqisë së ushtrisë ruse, hungarezët e kuptonin më parë se si është… Do të kisha pritur një ndjenjë shumë më të madhe solidariteti nga Hungaria për Ukrainën”, tha ai.
Në vend të kësaj, ai pretendoi se kryeministri hungarez Viktor Orbán e ka portretizuar Kievin si armik dhe “tani po përpiqet ta shfrytëzojë këtë” narrativë për të fituar zgjedhjet e përgjithshme të prillit. Orbán, i cili ka qenë në pushtet për gati dy dekada, është duke mbetur prapa në sondazhe kundër një opozite në ngritje, shkruan A2 CNN.
Kryediplomatja e BE-së, Kaja Kallas, paralajmëroi: “Mendoj se nuk do të ketë përparim në lidhje me këtë sot, por ne patjetër do ta bëjmë këtë përpjekje.” Ministrja e Jashtme e Rumanisë, Oana-Silvia Śoiu, u pajtua. “Nuk jam e sigurt nëse do të ndodhë nesër apo këtë javë”, tha ajo, duke iu referuar miratimit të sanksioneve. Por shtoi më me optimizëm: “Kemi parë situata të ngjashme në të kaluarën dhe i kemi kapërcyer ato. Kjo është arsyeja pse quhet paketa e 20-të e sanksioneve.” Hungaria ka bllokuar paketat e mëparshme të sanksioneve kundër Rusisë dhe këstet e ndihmës për Ukrainën, por në fund të fundit është tërhequr me pahir në këmbim të lëshimeve. “Shpresoj që Evropa të mund të japë rezultate, që nesër të mos jetë situata kur ne do të themi: ‘Na vjen keq, paketa e 20-të nuk është aty’”, tha Budrys.
