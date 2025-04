Elmar Brok, një pensionist evropian që merr honorare nga bizneset afër Berishës në Hamburg për të ardhur në Shqipëri, u vu në pozitë të vështirë nga një e re e PD-së, e cila gjithë shpresë iu drejtua duke e pyetur se, nëse “ua vjedhin votat” më 11 maj, a do t’i ndihmojë ai të mos njihen zgjedhjet në Shqipëri.

Dhe ai iu përgjigj se do të bëjnë gjithçka, por është mirë që ata të shkojnë njëherë në Parlament.

Pyetja ngjalli duartrokitje të forta në sallë, çka tradhton në të vërtetë pritshmërinë reale që kanë demokratët për 11 majin. Ata presin humbjen dhe janë të gëzuar e shpresëplotë që dikush do ta justifikojë humbjen e tyre. Është kjo arsyeja pse më shumë u duartrokit pyetja e vajzës, sesa përgjigjja e Brok-ut.

Ideja se PD do të humbasë, pastaj nuk do të njohë zgjedhjet apo do të braktisë Kuvendin, nuk është as ndonjë ide e re, as ndonjë praktikë e re. Është ajo që PD dhe Berisha kanë bërë gjithë jetën, që kur kanë humbur.

Në vitin 1997 e braktisën Kuvendin dhe rihynë në qershor të 1998.

Në vitin 2001 e braktisën Kuvendin dhe hynë në shkurt të 2002.

Pas zgjedhjeve të 2017-ës, i dogjën fare mandatet.

Pas zgjedhjeve të 2021-shit mund ta kishin përsëritur këtë marrëzi, por filloi lufta civile brenda PD-së dhe nuk kishin më armik të jashtëm, por armik të brendshëm.

Tani natyrisht që do ta përsërisin prapë.

Kjo nuk është as e re dhe as befasuese për Shqipërinë.

E vetmja gjë e re në këto zgjedhje është se tani të gjithë kanë shpresë se ai budallallëk që kanë bërë katër here, mund të ketë sukses herën e pestë.

Ndaj janë më entuziastë që do humbin, por do gjejnë avokatë të mos njihen zgjedhjet, sesa të ishin normalisht të gëzuar që do fitonin.

Kështu që tani PD ka përpara dy beteja.

Beteja e parë dhe më e shtrenjtë është për të pastruar Berishën.

6 milionë dollarëshi i parë ka ikur zyrtarisht, ndërsa nën dorë mund të jetë disa herë më shumë. Garantor qenka një person me emrin Nuredin Seci, i cili ne Tropojë njihet si alpinist. Duket që ështe thjeshtë “Presta Nome” i Familjes.

Pas kësaj, do t’u duhen edhe para për të justifikuar humbjen. Dhe ato do të gjenden sipas këtij stili.

Shumicën natyrisht do ta marrë LaCivita, pasi ai realisht është kontraktuar më shumë për t’i mbrojtur nga humbja sesa për t’i çuar në fitore.

Prandaj deri më 11 maj nuk ka ndonjë gjë të re.

Të gjithë pagesat e marrin vlerën pas 12 majit, kur fillon beteja për të mbrojtur Berishën nga PD-ja dhe nga SHBA-ja.