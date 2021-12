Ka nisur me debate te forta spektakli i kesaj te marte ne Big Brother Vip. Nga studio Sabiani ka replikuar ashper me Moniken, brenda shtepise, lidhur me miqesine e tij me Ilirin.

Sabiani: Monika po unë të lashë amanet. Ato pësh-pësh që na bëjë tek veshi. Sa herë kemi rrezikuar për të dalë vetëm nga ty? O Monikë po të vjen fundi, do të rrish deri në finale kjo është strategjia jote. Mos i tradhëto njerëzit që të kanë dhënë mbrojtje.

Arbana Osmani: Çfarë ka të keqe? Edhe nëse ndryshon dikush pozicionin çfarë të keqe ka. Cili është problemi?

Monika: Sabian t’i hedh kategorisht poshtë këto. Ti ke qenë këtu e ke parë shumë mirë që kur kanë ardhur çunat më ka ardhur buzëqeshja. Të lutem! Të dish të falësh është e rëndësishme.

Sabiani: Shoku nuk tradhëtohet! Unë e ndjej kështu.

Monika: O Sabian të lutem. Ju lutem në fund të kësaj loje të madhe të mbetemi njerëz. Nëse e kam falur Donaldin, në momentin që e fala, duhet t’ja pres kokën prapë. Jo të lutem shumë Arbër!/m.j