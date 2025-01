Kryeministri Edi Rama ironizoi kryedemokrati Sali Berisha nga Elbasani, ku u nënshkrua sot një marrëveshje për rijetëzimin e kalasë së qytetit.

“Mirëpresim sa më parë stalkerin e fondit që të shfaqet në kala, edhe që të këndojë këngën e kukuvajkës me pamjen e kanarinës në mënyrë që ta marrin dhe këtë bekim se na duhet.

Këtu në Elbasan ka një besim të palëkundur tek hudhra si një komponent i rëndësishëm i mbajtjes larg të syrit të keq, por nëse do të nderonte me vizitën e saj këtu kukuvajka kanarinë ne do të ishim shumë mirënjohës sepse do të na jepte mundësinë ta forconim këtë marrëdhënien mafioze korruptive kriminale me fondin shqiptar të zhvillimit dhe të vendosnim të gjitha paratë e krimit të përbashkët në dispozicionin të qytetit të Elbasanit të bindur që nuk do të kishte sy të keq që do të na afrohej më sepse do të kishim një hudhër këtu point zero në dispozicion“, u shpreh Rama.