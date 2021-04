Nga dita e sotme, ka nisur vaksinimi i punonjësve të fasonerive, fabrikave me material porositësi. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se kriteri që po ndiqet për vaksinimin anti Covid të këtyre punonjësve është sipas moshës dhe sëmundshmërisë.

I pranishëm në një fasoneri ku po kryhej vaksinimi, kryeministri Edi Rama komentoi pagat e këtyre punonjësve me drejtuesin e saj.

“Ore rrogat, rrogat do ia rrisësh rrogat këtyre?”.

“Patjetër nëse kam produkt 100% kam mundësi të shtoj rrogat të bëj trajnimin”- tha drejtuesi i biznesit.

“Ne do i ndihmojmë këta, këta do ju rrisnin rrogat ju, minimalen do e çojmë 400 e do e çojmë më sipër pastaj që të bëjmë “Made in Albania””.

Ndërkohë nuk i kurseu batutat kur iu drejtua punonjëseve të fasonerisë dhe tha:

“Të jeni mirë me shëndet tani besoj vaksinat do ju ndihmojnë, e rëndësishme të kemi mirë gratë, burrat pastaj të shohin e të bëjnë”.

g.kosovari