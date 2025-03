Ish-deputeti Eduard Ndocaj, i cili do të jetë pjesë e Koalicionin Euroatlantik në zgjedhjet e 11 majit, zbuloi në studion e Off the Record dhe disa të pathëna nga seanca historike e Kuvendit, ku u miratua me unanimitet reforma në drejtësi.

Teksa insiston se kjo reformë u realizuar vetëm falë presionit ndërkombëtar, Ndocaj rrëfen se shumë prej deputetëve në atë moment solemn thonin që po votojmë futjen tonë në burg.

“Këto që kanë bërë në 34 vite nuk janë gabime, por faje. Rama thotë që po i marrin dardha pas shpine, por i ka përpara dhe po ja marrin dardhat kush një e kush dy. Berisha ka bërë faje me ligji 7501. Ai dhe sot thotë që do të shkrij SPAK sa të vijë në pushtet. Të katërt liderët nuk e donin SPAK. Në sallë hidheshin batuta që do të hyjmë në burg vetë”, tha Ndocaj.