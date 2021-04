Ndonëse paralajmëroi para 25 prillit se do të jepte dorëheqjen në rast se Rama do të merrte 71 mandate, Presidenti Ilir Meta nuk e mbajti fjalën, ndërsa bëri sot thirrje për maturi dhe reflektim.

Por kujtojmë se po para 25 prillit, kur Meta hodhi akuza të rënda ndaj Ambasadores së SHBA Yur Kim, kryeministri Edi Rama paralajmëroi dy skenare për fatin e tij në Presidencë: “ose jep dorëheqjen, ose do të shkarkohet”.

“Ka dy skenarë, njëri është që Ilir Meta që përbetohet që është burrë që mban fjalën të japë dorëheqjen se rezultati do flasë vet, dhe skenari tjetër është të nisim procedurat për shkarkimin e Ilir Metës për arsye të degjenerimit që i ka bërë figurës së presidentit.

Kush nuk e ka ndjekur këtë proces do mendojë se kemi të bëjmë me spital dhe jo me politikë. Këtu nuk flasim për dekret por për një përfshirje brutale në procesin zgjedhor, nxitje për dhunë“, tha Rama para disa ditësh.

/a.r