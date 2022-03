Ish-kryeministri Sali Berisha i është përgjigjur thirrjes së kryetarit të grupit parlamentar, Enkelejd Alibeaj i cili tha që ish-kryeministri duhet të tërhiqet.

Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së grupit parlamentar, Berisha deklaroi se vendimi që pretendon Alibeaj është nul.

“Vendimi që pretendon zoti Alibeaj është nul dhe nuk ekziston. Ky është qëndrimi i bazuar në të gjithë ligjet e vendit dhe të Partisë Demokratike. Të krahasosh fituesin me humbësin është një gabim i madh logjik. Mbledhje grupi do ketë, do vijojë të diskutojë. Do bëjë debate për gjithçka. Është një rast unik që PD të bashkohet edhe në diversitetin e saj. Ka një diversitet i cili e bën dhe më demokratike PD-në” – tha Berisha.

Gazetari: Alibeaj është shprehur se një person non-grata nuk mund të jetë në parti.

“Kushdo që mendon, bën zgjedhjen e tij. Demokratët kanë folur më 11 dhjetor dhe 6 mars. Kombinacionet Basha-Rama marrin fund. Ajo kohë merr fund. Ai vendim ka qenë nul. Anëtarësia e partisë e gjykoi, dhe i dha Lulzim Bashës shkarkimin që meritoi. Sot nuk është më këtu. Cilido demokrat ka të drejtë ta shtrojë në çdo forum. Këshillin Kombëtar, Kuvendin” – tha Berisha.

g.kosovari