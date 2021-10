Ditën e hënë, më datë 18 tetor do të nisë viti i ri akademik për të gjithë studentët në mbarë vendin, ndërsa më datën 10 nëntor do të fillojë cikli i dytë i studimeve master.

Rektori i Univerisitetit të Tiranës, Artan Hoxha në një komunikim për mediat tha se Universiteti i Tiranës ka numri më të lartë të studentëve të vaksinuar, ndërkohë që 60% i janë përgjigjur kërkesës për informacion. Rektori Hoxha tha se mbi 50% e studentëve janë vaksinuar dhe studentët e pavaksinuar do të duhet të paraqesin test PCR.

Sipas rektorit Hoxha pikat e vaksinimit në fakultete do të vijojnë që të funksionojnë për të gjithë ata studentë që nuk e kanë të mundur që të vaksinohen.

‘Studentët që vijnë për herë të parë ne Universitet janë më te vaksinuarit.’- tha Hoxha.

Gazetarët: Si do të veprohet me studentët që nuk janë vaksinuar, do të duhet të paraqesin test PCR?

‘Unë besoj se i gjithë dokumentacioni është i nevojshme dhe i pranueshëm në Unversitetin e Tiranës, pasi thelbi është të dihet nëse janë të infektuar apo bartës të virusit. Mjafton të paraqesin një dokument PCR, apo edhe ato që nuk duan ta bëjnë vaksinën do jenë persona që do të lejohen në auditorë.

Me këtë rritje që UT ka me vaksinimin, me ndërgjegjësimin që ata kanë me përgjegjshmërinë që ata kanë dhe me mundësinë që u kemi dhënë. Ky proces do ecë normalisht dhe paralel. Besojmë se studentët do te vaksinohen. Mbi 50% e studentëve janë të vaksinuar. Por studentët nuk kanë ardhur akoma, dhe ato që vijnë nga rrethet besojmë do të vaksinohet.’- tha Hoxha.