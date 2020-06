Delinda Disha, është një nga aktoret më të pëlqyera të momentit për rolet e saj.

Nga “Portokalli” ajo këtë sezon kaloi te “Klanifornia”.

S1% fundmi, aktorja ka qenë e ftuar në “Mes Yjesh”, në Ora News me gazetarin Ronaldo Sharka.

Teksa u pyet në lidhje me rastet e fundit të publikuara në media përsa i përket abuzimeve seksuale me të mitur, Delinda u shpreh se duhet të rikthehet dënimi me vdekje. Ajo gjithashtu tha është pro hapjes së shtëpive publike.