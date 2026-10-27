Kryeministri Benjamin Netanyahu përballet me një betejë për mbijetesë politike në zgjedhjet e Izraelit të martën, me votuesit që po peshojnë lidershipin e tij pas sulmeve të udhëhequra nga Hamasi në vitin 2023 , luftërave në Gaza dhe me Iranin, si dhe izolimit ndërkombëtar në thellim të Izraelit.
Megjithatë, Netanyahu, udhëheqësi më jetëgjatë i Izraelit me 19 vjet në detyrë, mbetet një mbijetues i fuqishëm, me politikën nacionaliste që po rrënjoset gjithnjë e më shumë dhe sistemin e fragmentuar të Izraelit që potencialisht e lë atë në pozicionin më të mirë për të formuar një qeveri.
Sondazhet e opinionit tregojnë një garë të ngushtë midis partisë Likud të Netanyahut dhe aleatëve të saj të krahut të djathtë dhe një aleance rivale të udhëhequr nga Gadi Eisenkot , një ish-shef i shtabit ushtarak dhe një politikan i sigurisë me mbështetës në të djathtë dhe në qendër.
Votuesit filluan të votojnë pasi qendrat e votimit u hapën në orën 7 të mëngjesit (05:00 GMT). Vendvotimet mbyllen në orën 22:00 (20:00 GMT). Netanyahu ka bërë fushatë për udhëheqjen e tij në kohë lufte dhe aleancën e tij me Presidentin e SHBA-së Donald Trump , i cili e ka mbështetur atë dhe i është bashkuar Izraelit në luftën kundër Iranit. Netanyahu tha të dielën se Trump ishte i përgatitur të vepronte përsëri për të hequr “përfundimisht” kërcënimin iranian, por vetëm nëse Netanyahu do të mbetej në pushtet.
Eisenkot e ka akuzuar Netanyahun se “është mbështetur në një fushatë frikësimi, gënjeshtrash dhe kërcënimesh” dhe tha se ishte i bindur se Trump do të punonte “në bashkëpunim të plotë me çdo udhëheqës të zgjedhur nga populli”.
Netanyahu mund të mbështetet përsëri te udhëheqësit e ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich, për të formuar një qeveri. Të dy janë përballur me sanksione nga disa vende perëndimore që i akuzojnë për nxitje të dhunës kundër palestinezëve, ndërsa partia e Ben-Gvir, Fuqia Hebraike, ka fituar mbështetje në sondazhet e opinionit.
As Netanyahu dhe as Eisenkot nuk kanë një rrugë të qartë drejt pushtetit. Nëse asnjëri nuk mund të formojë një koalicion qeverisës në parlamentin me 120 vende, Netanyahu mund të qëndrojë si zëvendësues deri në mbajtjen e zgjedhjeve të tjera vitin e ardhshëm.
Komiteti Qendror i Zgjedhjeve i Izraelit tha se 7.3 milionë izraelitë kanë të drejtë vote, rreth 330,000 prej tyre për herë të parë.
Zgjedhjet vijnë pas një prej periudhave më të trazuara të Izraelit që nga themelimi i tij në vitin 1948, e formësuar nga trauma e sulmeve të Hamasit më 7 tetor 2023, sulmi i mëvonshëm ushtarak i Izraelit në Gaza dhe përçarjet e thella të brendshme mbi politikat e qeverisë së krahut të djathtë të Netanyahut.
Për shumë nga kundërshtarët e Netanyahut, zgjedhjet lidhen me përgjegjësinë për dështimet e sigurisë të 7 tetorit, ditës më vdekjeprurëse të Izraelit.
Mali Hajaj, një punonjës i Ministrisë së Arsimit dhe mbështetës i Eisenkot, tha se “gjëja më e rëndësishme është ngritja e një hetimi kombëtar sepse prej andej do të vijë shërimi ynë”.
Lisa Tortor tha se shpresonte që Netanyahu të shkonte dhe “ata të mund të formonin një qeveri të re dhe të bënin disa nga riparimet e dëmit që Bibi u ka shkaktuar hebrenjve në të gjithë botën dhe për Izraelin, si dhe imazhit të Izraelit”. Bibi është nofka e Netanyahut.
Por Nof Gabay, një mbështetës 18-vjeçar i Likudit, e hodhi poshtë idenë se Netanyahu duhej fajësuar për 7 tetorin dhe e quajti atë “njeriun e duhur për shtetin e Izraelit”.
“Netanyahu e menaxhoi luftën në mënyrën më të mirë të mundshme”, tha Gabay.
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Izraeli rrafshoi pjesën më të madhe të Gazës në ofensivën e nisur pas 7 tetorit, kur militantët e udhëhequr nga Hamasi vranë 1,200 persona dhe morën peng 251 të tjerë. Autoritetet shëndetësore të Gazës thonë se sulmet izraelite vranë 74,000 njerëz.
Izraeli gjithashtu i dha goditje të rënda Hezbollahut të mbështetur nga Irani në Liban dhe shkëmbeu sulme ajrore me Iranin përpara një fushate ajrore 12-ditore kundër centraleve bërthamore iraniane në vitin 2025 dhe luftës së përbashkët SHBA-Izrael të këtij viti.
Eisenkot ka thënë se qeveria e ardhshme e Izraelit duhet ta parandalojë Iranin nga përvetësimi i një aftësie ushtarake bërthamore, qoftë me forcë apo nëpërmjet një “marrëveshjeje” siç është një zgjidhje diplomatike e mbështetur nga SHBA-të.
Ashtu si pothuajse të gjitha partitë e udhëhequra nga hebrenjtë në Izrael, Eisenkot kundërshton zgjidhjen me dy shtete që mbështeti dekada të tëra negociatash paqeje me palestinezët.
Por ai ka kritikuar dhunën e kolonëve hebrenj kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar nga Izraeli, e cila është rritur që nga viti 2023 dhe ka tensionuar lidhjet e Izraelit me shtetet perëndimore, dhe kundërshton partnerët e koalicionit të ekstremit të djathtë të Netanyahut, Ben-Gvir dhe Smotrich.
Në disa bastione të mbështetjes së Likudit, votuesit e pakënaqur kanë shkuar derë më derë për t’i kthyer votuesit kundër Netanyahut. Disa i janë kthyer shpinën Netanyahut ndërsa ai përballet me akuzat për korrupsion që ai i mohon në një gjyq penal të gjatë.
Një pjesëmarrje e lartë në votime midis votuesve nga pakica arabe e Izraelit , izraelitë me shtetësi, por palestinezë me origjinë, mund të ndihmojë në shtyrjen e aritmetikës komplekse të koalicionit të Izraelit në favor të Eisenkotit.
Edhe pse Eisenkot e ka përjashtuar partneritetin me partitë arabe, duke përmendur mungesën e vlerave të përbashkëta, analistët shohin një skenar ku ato mbështesin një qeveri minoritare që ai drejton, në mënyrë që të sigurojnë largimin e Netanyahut nga detyra.
“Pres që të kemi vetëm një shumicë të vogël në të dyja rastet. Asnjë fitore dërrmuese”, tha analisti politik izraelit Amotz Asa-El i Institutit Shalom Hartman.
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