Komisioneri i BE për Zgjerimin, Oliver Varhelyi ka takuar sot në Bruksel Presidentin serb Aleksandar Vuçiç para takimit të tij me kryeministrin Hotin mbi dialogun Kosovë- Serbi.

Varhelyi thotë se e mirëpret takimin e sotëm të lehtësuar dhe nga dy përfaqësuesit e BE, Borrell dhe Lajçak.

Më tej ai thekson se Vuçiç e informoi për marrëveshjet në Shtëpinë e Bardhë si dhe diskutuan për një ndërveprim të përbashkët me BE.

Postimi nga Oliver Varhelyi:

Diskutim i shkëlqyeshëm me Presidentin serb kete mengjes. Unë mirëpres takimin e sotëm të nivelit të lartë të dialogut të lehtësuar nga BE nga Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak.

Presidenti Vuçiq më informoi për takimet dhe marrëveshjet e tij të rëndësishme të nënshkruara në Shtëpinë e Bardhë. Diskutuam ndjekjen e mundshme të përbashkët me # BE.

