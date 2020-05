Deputeti i opozitës parlamentare, Ralf Gjoni teksa ka mbajtur fjalën e tij në foltoren e Kuvendit, i ka quajtur deputetët socialistë, lëpirësa.

Në këtë kuadër, Gjoni nxori nga xhepi dy lëpirëse dhe i vuri mbi foltore.

I menjëhershëm ishte reagimi i Kreut të Kuvendit Gramoz Ruçi, i cili tha se Gjoni ka të drejtë t’i mbajë lëpirëset në xhep ose në gojë është e drejta e tij, por ato që nxori nga goja janë në kundërshtim me etiken dhe rregulloren.

“Ndaç në xhep ndaç mbaji në gojë është e drejta jote. Unë korrigjoj çfarë nxjerr nga goja, jo çfarë fut. E ato që nxore nga goja janë në kundërshtim me etiken dhe rregulloren. Të kujtoj që koha e debatit është për veprimtarinë vjetore të KQZ, nëse ke gjë vazhdo, nëse do vazhdosh ashtu do të ndërpres fjalën”, tha Gjoni.

g.kosovari