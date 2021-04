I ftuar në emsionin “Ilva Now” në Euronews Albania, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj në cilësinë e drejtuesit politik të PS-së për Tiranën, tha se skuadra e Tiranës e gjitha po luan për fitoren e Partisë Socialiste më 25 Prill.

Kryebashkiaku theksoi se nëse do të kthehej pas nuk do ta ndryshonte kurrsesi listën, pasi secili i ka shtuar vlerë skuadrës.

“Sot mund të them disa gjëra për skuarën e Tiranës. Duke nisur nga Luljeta Bozo, te Tahir Muhedini, numri 36 janë të gjithë të angazhuar. Sigurisht që janë ndarë rolet. Një pjesë e skuadrës mbulon territor. Janë rreth 20 kandidatë që mbulojnë nga një territor. Ata janë përgjegjës ndaj meje dhe PS-së për rezultatin në atë territor. Janë edhe disa të tjerë që janë lojtarë të lirë. Psh. Bozo është aty për votën e gjysheve, gjyshërve, profesorëve, akademikëve. Kurse i fundit, Tahir Muhedini është aty për votën e komunitetit çam, duke filluar nga Kavaja, Rrogozhina, Kamza dhe Tirana. Pra një pjesë e ushtrisë është këmbësori, një pjesë është forcë ajrore në gjithë territorin. Ky është një ekip ambicioz, të gjithë duan të fitojnë, por fija e padukshme që i bashkon të gjithë është se të gjithë duan që skuadra dhe PS të fitojë. Qëllimi im është që skuadra të fitojë. Nëse do rikthehesha pas, para se të bëja listën, nga 1-36 secili ka shtuar vlerë dhe skuadra do ishte më e varfër pa secilin prej tyre”, sqaroi Veliaj./ b.h