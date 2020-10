Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha i ftuar në emisionin “Zonë e Lirë” me Arjan Çanin ka treguar edhe arsyen pse u fut në lidhje live në studion e emisionit “Opinion” në përballje direkte me kryeministrin Edi Rama.

I pyetur nga Çani se përse e bëri këtë lëvizje, kur situata nuk ishte në favor të tij, për shkak se nuk ishte në studio, por nga telefoni, Basha tha se ai kishte faktet dhe pjesa tjetër nuk kishte rëndësi.

“Kur ke faktet me vete, kur ke të drejtën me vete, kur ke argumentat me vete, kur ke ligjin me vete, kur ke të vërtetën me vete, pak rëndësi ka je në telefon apo je aty. Ndërsa gjëja tjetër që doli dje, është që të gjithë e dinim që kishim të bënim me një gënjështar dhe me një hajdut, dje e morëm vesh që kishim të bënim edhe me një frikacak”, tha Basha.

g.kosovari