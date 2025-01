Fundviti i sapo lënë pas “zhyti” në pesimizëm shqiptarët. Në dhjetor, treguesi i ndjesisë ekonomike që mat aftësinë e bizneseve për të kryer investime dhe konsumatorëve për të shpenzuar ra 108.6 pikë. Ky është niveli më i ulët i regjistruar në më shumë se 8 muaj.

“Kjo pas ne kemi rritje ekonomike, por që nuk përkthehet në më shumë mirëqenie për qytetarët”, thotë për A2 CNN Shpëtim Agolli, ekspert për ekonominë.

Pavarësisht shifrave rekord të turizmit, besimi i bizneseve në fushën e shërbimeve ku përfshihen super-marketeve, baret e restorantet ra me plotë 5.5 pikë në dhjetor. Kjo ishte rënia e dytë më e fortë e regjistruar për vitin e sapo lënë pas.

Në linjë të ngjashme shkoi edhe besimi në tregti i cili ra me 3.3 pikë duke e mbyllur vitin me pesimizëm. “Kjo lidhet me faktin se konsumatori nuk ka garanci. Asgjë nuk është e sigurt. Çmimet mund të ndryshojnë krejt papritur”, thotë Agolli.

Me gjithë inflacionin e rikthyer në objektiv prej muajsh, shqiptarët mbesin të frikësuar nga një rikthim i mundshëm i valës së inflacionit. Besimi i konsumatorëve muajin e shkuar ra me 1.7 pikë.

“Ne vetëm krizë ndiejmë. Çmimet rriten, çdo gjë bëhet e papërballueshme. Të ardhurat tkurren se harxhojmë më shumë. rrogat janë në vendnumëro. Me të ardhurat që marr thjesht mund të hash bukë dhe të pish një kafe. Pagat janë të ulëta dhe mendimin e kam të iki jashtë. Synoj Gjermaninë”, thonë qytetarët për mikrofonin e A2 CNN.

I vetmi sektor që beson se ekonomia po shkon mirë është ndërtimi. Besimi në dhjetor në këtë fushë të ekonomisë regjistroi rritje me 2.7 pikë përqindje, duke qëndruar rreth 21 pikë përqindje mbi mesataren historike.