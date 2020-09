Kampionati italian i futbollit hapi dje siparin e sezonit e ri 2020-2021 me dy ndeshjet e para, mes Fiorentinas dhe Torinos e fituar me rezultatin 1-0 në favor të violave dhe Roma – Verona, e cila përfundoi me rrjeta të paprekura. Ndërsa sot u luajt Parma – Napoli, e cila përfundoi me rezultatin 0-2. Por pavarësisht se nuk e nisi siç duhet startin e këtij kampionati, Parma duhet të gëzohet pasi në shkallët e stadiumit “Ennio Tardini”, ishin të pranishëm 1000 tifozë.