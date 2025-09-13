Të dielën e 14 shtatorit, në Hagë, do të zhvillohet një protestë në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Dhomat e Specializuara.
Përgatitjet kanë nisur prej ditësh ndërkohë që veteranë të UÇK-së, por edhe shumë qytetarë të tjerë nga Kosova janë nisur që me 12 shtator drejt Holandës.
Me këngë patriotike, rroba me motive ushtarake dhe me thirrje për drejtësi ata u mblodhën rreth 25 kilometra larg kryeqytetit të Kosovës, në Koroman.
“Mjaft me padrejtësi. Liri për heronjtë tanë”, shkruhej në bluzën e një qytetari.
Mediat në Kosovë shkruajnë se janë shtatë autobusë që janë nisur nga Kosova.
Po ashtu edhe shqiptarë nga Shtetet e Bashkuara dhe vende të ndryshme të Europës do të jenë të pranishëm në protestën masive që pritet të mbahet në afërsi të ndërtesës së Gjykatës Speciale.
Sipas Organizatës së Veteranëve të Luftës rreth 5 mijë persona kanë konfirmuar pjesëmarrjen.
Protesta do të zhvillohet një ditë para se të nisë paraqitja e provave nga mbrojtja e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Gjatë konferencës së fundit statusore, mbrojtja e Thaçit tha se do t’i duhen 35.5 orë për dhënien e dëshmive të dëshmitarëve për këtë rast.
Ndërkaq, mbrojtja e Jakup Krasniqit njoftoi se planifikon që dy dëshmitarë do të japin dëshminë në gjykatë, ndërkaq dy të tjerë do të japin dëshminë me shkrim dhe këto dëshmi veçse u janë dorëzuar prokurorëve.
Ekipet mbrojtëse të Veselit dhe Selimit njoftuan se nuk synojnë të paraqesin ndonjë dëshmi mbrojtëse.
Paneli i gjyqtarëve i Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë tha se mbrojtja e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës duhet të përgatitet për të paraqitur shkresat përfundimtare të gjykimit para 22 dhjetorit të këtij viti.
Ky panel parasheh që deri më 14 nëntor ose një javë pas përfundimit të dëshmisë së dëshmitarit të fundit të përmbyllë rastin e mbrojtjes të Hashim Thaçit dhe Jakup Krasniqit.
Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli dhe Rexhep Selimi po mbahen në paraburgim në Hagë që nga fillimi i nëntorit të 2020-ës. Ata po ballafaqohen me akuza për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte.
