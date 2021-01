Procesi i Fiskalizimit do t’i shërbejë bizneseve, formalizimit, leximit më të mirë të të dhënave, si dhe Administratës Tatimore për të përpunuar të dhëna në kohë reale.

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Delina Ibrahimaj, si dhe Prefekti i Elbasanit Klevis Xhoxhi zhvilluan në qytetin e Elbasanit, një tryezë konsultimi me përfaqësues të shoqatave të biznesit për procesin e Fiskalizmit që ka nisur që më 1 janar.

Gjatë këtij takimi, ministrja Denaj shprehu rëndësinë që ka reforma e Fiskalizimi, e cila synon zvogëlimin e evazionit fiskal në transaksionet me dhe pa para në dorë. Në procesin e Fiskalizimit, të gjitha transaksionet (faturat) raportohen në kohë reale në Administratën Tatimore.

“Risitë digjitale na ndihmojnë sot për të vendosur përpara disa sisteme, disa protokolle të cilat në gjuhën më të thjeshtë janë pjesë e fiskalizimit. Fiskalizimi është një “Software idea”, që ndihmon edhe bizneset, edhe administratën tatimore të lexojnë të dhënat, të cilat procesohen, si në raport me entet publike dhe bizneset kur ato kanë marrëdhënie me njëra – tjetrën, biznes me biznese kur kanë marrëdhënie nëpërmjet llogarive bankare apo marrëdhënia “cash” me konsumatorin kur ndodh në sportele apo në forma të tjera”, tha ministrja.

Sipas saj, të tri këto marrëdhënie janë pjesë e reformës së fiskalizimit, por meqenëse është një reformë e cila do kohën e saj për t’u kuptuar dhe adaptuar, do të bëhet në disa faza.

Ndërsa Drejtorja e Përgjithshme e Tatimeve, Ibrahimaj, shpjegoi anën teknike të funksionimit të këtij procesi, ku vetëm për janarin sipas saj, procesi i fiskalizimit filloi në rreth 1.200 ente publike dhe 7.600 tatimpagues.

“Deri më sot, janë rreth 354 fatura, të cilat janë lëshuar elektronikisht nëpërmjet softeve apo portalit “Self care”, tha Ibrahimaj.

Ministrja Denaj dhe kreu i Tatimeve, Ibrahimaj po zhvillojnë një tur takimesh në të gjitha qytetet kryesore të vendit, me shoqatat e bizneseve me përfaqësuesit e tyre me qëllim që të kuptojnë problematikat që mund të kenë bizneset apo barrierat që mund të kenë bizneset për procesin e fiskalizimit.

/a.r