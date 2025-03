Të dhënat zyrtare të publikuara nga INSTAT, tregojnë se paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë, gjatë tremujorit të fundit të vitit 2024, arriti në 83,401 lekë lekë ose 11.2% më e lartë se në të njejtën periudhë të vitit 2023. Ndërkohë, përgjatë të gjithë vitit 2024 paga mesatare mund të vlerësohet pranë 77,450 lekë. Rritja e pagave në tremujorin e fundit mund të jetë e ndikuar edhe nga bonuset apo shperblimet e fundvitit.

Nëse analizojmë pagat sipas sektorit rezulton se paga mesatare mujore për një të punësuar me pagë në sektorin shtetëror ishte 100,437 lekë, ndërsa paga mesatare mujore për një të punësuar me pagë në sektorin privat ishte 76 mijë lekë.

Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, pagat në shtet u rritën me 14.3% ndërsa në privat brenda vitit pagat e punonjësve u rritën me 9.5%. Pavarësisht se rritja e pagave në sektorin privat është nxitur edhe nga mungesa e fuqisë punëtore shohim se rritja e pagave në shtet ka një hendek të konsiderueshëm. Megjithatë, krahasuar me tremujorin e tretë sektori privat nxiti rritjen.

Gjatë tremujorit të fundit të vitit 2024, aktivitetet ekonomike që ofrojnë pagë mesatare mujore bruto, më të lartë se paga mesatare në nivel kombëtar, janë “Aktivitetet Financiare dhe të Sigurimit” dhe “Informacioni dhe Komunikacioni”.

Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar, gjatë tremujorit të katërt të vitit 2024, paga mesatare bruto për grup-aktivitetin “Ndërtimi” ka rritjen më të madhe me 14.9%, pasuar nga “Administrata publike dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëm; arsimi; shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale”, me 14.7%. Ndërkohë, nga ana tjetër, rritjen më të ulët e regjistruan informacioni dhe komunikacioni.

Nga ana tjetër, nëse analizojmë shifrat e pagës mesatare mujore bruto sipas grup-profesioneve ekonomike, rezulton se grup-profesionet e “Manaxherëve, Ligjvënësve, Nëpunësve të lartë të administratës shtetërore dhe drejtorëve ekzekutivë” dhe “Specialistë me arsim të lartë (profesionistë)”, ofrojnë pagat mesatare mujore bruto më të larta, krahasuar me pagën mesatare në nivel kombëtar.

Konkretisht, menaxherët kanë një pagë mesatare bruto prej 130,859 lekë në muaj. Më pas renditen specialistët me arsim të lartë të cilët marrin një pagë bruto prej rreth 111 mijë lekë në muaj.