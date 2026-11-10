Një konflikt politik ka filluar në Itali dhe shkak është Ukraina dhe furnizimi i saj me armatime. Ministri i Mbrojtjes së Italisë, Guido Crosetto ka kritikuar vendimin e kryeministres Meloni për të furnizuar Kieivn me raketa italiane.
“Na duhet të mbajmë disa për vete”, tha ministri i Mbrojtjes Guido Crosetto. Ai e tha këtë në lidhje me mungesën e mundshme të raketave italiane Aster për t’i furnizuar Ukrainën. Ditët e fundit, ministri gjerman Boris Pistorius njoftoi se nuk do të ishte më në gjendje të furnizonte raketa Patriot në Kiev. “Megjithatë, nuk mund të zbuloj përmbajtjen e paketës së ndihmës”, shtoi Crosetto.
Ndërkohë, Kryeministrja Giorgia Meloni, duke mbërritur në Panairin e Bolonjës për të vizituar, tha:
“Nuk ka dyshim për një nënshkrim të dështuar. Kur ka probleme, jam e lumtur t’i komentoj ato, por në këtë rast është një pengesë e përkohshme fizike, aq sa Ministri Crosetto është në COPASIR. Mendoj se sapo të përfundojë praninë e tij në ECOFIN, Giancarlo Giorgetti do të kthehet në Romë dhe do të nënshkruajë paketën. Shumica gjithmonë ka gjetur një kompromis. Nuk e di se si do të funksiononte me dikë tjetër në qeveri. E di që të gjithë e konsiderojnë këtë unitet si shumicë që ka treguar një vlerë të shtuar. Ndjeshmëritë që kemi janë të dobishme, ato na ndihmojnë të reflektojmë gjithashtu. Por nuk mendoj se qëndrimi i Italisë do të ndryshojë”.
Lidhur me mungesën e mbështetjes për paketat e ndihmës për Kievin të shpallura nga Zëvendëskryeministri dhe Ministri Matteo Salvini, Crosetto shpjegon: “Ky dekret është i trembëdhjeti: pesë të parët u miratuan nga qeveria e mëparshme, ajo aktuale ka miratuar tetë. Deri më tani, të gjithë kanë qëndruar besnikë ndaj angazhimit të lindur në një epokë tjetër politike, nuk shoh asnjë arsye për t’u ndalur tani.”
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