Merr fund arratia e dy personave të kërkuar ndërkombëtarisht për trafikim dhe tregtim të lëndëve narkotike, pjesëmarrje në organizatë kriminale, armëmbajtje pa leje dhe kanosje.
Policia e Durrësit ka bërë me dije se është arrestuar në aksin rrugor “Rrogozhinë–Peqin”, 46-vjeçari Enkelet Avduli, pasi Gjykata e Apelit të Bolonjës, e ka dënuar me mbi 7 vite burg për trafikim të lëndëve narkotike, armëmbajtje pa leje dhe kanosje.
Po ashtu, është vënë në pranga dhe 38 vjeçari S.K., pasi autoritetet gjyqësore në Madrid e dënuar me burg për 2 vepra penale, konkretisht “Trafikimi i lëndëve narkotike” dhe “Pjesëmarrja në organizatë kriminale”. Dy të arrestuarit pritet të ekstradohen në Itali dhe Spanjë.
Njoftimi i plotë:
DVP Durrës/Finalizohet operacioni i koduar “Implikimi”, për kapjen e 2 shtetasve të kërkuar ndërkombëtarisht. 2 të ndaluarit, në kërkim nga Italia dhe Spanja, për trafikim/tregtim të lëndëve narkotike, pjesëmarrje në organizatë kriminale, armëmbajtje pa leje dhe kanosje. Si rezultat i koordinimit të informacioneve dhe veprimeve operacionale, me partnerët ndërkombëtarë në Itali dhe në Spanjë, me objektiv lokalizimin dhe kapjen e 2 shtetasve të kërkuar ndërkombëtarisht, për disa vepra penale, specialistët e Seksionit për Mbështetjen Operacionale të Hetimit, në bashkëpunim me shërbimet e komisariateve të Policisë Shijak dhe Kavajë, finalizuan operacionin e koduar “Implikimi”.
Në kuadër të operacionit u arrestuan provizorisht, me qëllim ekstradimin, shtetasit: -Enkelet Avduli, 46 vjeç, i cili u kap teksa lëvizte me automjet, në aksin rrugor “Rrogozhinë–Peqin”, pasi Gjykata e Apelit e Bolonjës, Itali, e ka dënuar me 7 vjet, 5 muaj dhe 9 ditë burgim, për trafikim të lëndëve narkotike, armëmbajtje pa leje dhe kanosje; -S. K., 38 vjeç, i cili u kap në fshatin Sukth i Ri, pasi autoritetet gjyqësore në Madrid i kanë caktuar masë sigurie “Arrest në burg”, për veprat “Trafikimi i lëndëve narkotike” dhe “Pjesëmarrja në organizatë kriminale”, me qëllim tregtimin e lëndëve narkotike.
Interpol Tirana, në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe spanjolle, vijon procedurat për ekstradimin e këtyre shtetasve.
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